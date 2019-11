Pildid: Lina tänava sotsiaalkorterite aeg saab otsa, asukad kolivad nädala lõpuks välja

Elamistingimused Lina 8 majas on kõike muud kui rahuldavad, majas on küll olemas vesi ja elekter, kuid koridoris heljub läppunud hais, mis on segu mustusest, roiskuvast toidust ning põrandasse imbunud kehavedelikest. Pikas koridoris on ühiskäimla ja pesuruum ning kaks ahju, seintel sibavad prussakad.