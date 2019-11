Politseinikud kutsusid lapsed õhukeselt jäält ära

Päästeamet hoiatab, et öiste miinuskraadidega veekogudele tekkivale õhukesele jääle minek on eluohtlik. Turvalisema jää paksus algab 10 sentimeetrist ja selle kujunemiseks peaksid pidevad madalad temperatuurid kestma vähemalt nädala või kauem. Praeguse heitliku ilmaga tugevat jääd veekogudele ei teki ning jääle sadav vihmavesi muudab selle veelgi nõrgemaks. Päästeamet palub lapsevanemaid, et need selgitaks lastele, et jääle minek on ohtlik ja ei lubaks neil sellele minna. Päästeamet soovitab enda elu ohtu seadvate inimeste korrale kutsumiseks appi kutsuda päästjad või politseinikud.