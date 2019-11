Jonathan Powell annab ekstreemse klaverikontserdi

«Kuigi üksikult esitatakse neid prelüüde ja fuugasid tihti, on just kogu tsüklina esitamine täiesti ekstreemne ettevõtmine. Seda võiks võrrelda mägironijatega, kes kõik üle 8000-meetrised tipud ette võtavad,» ütles klaveriõhtu korraldaja Tanel Joamets. «Minu eluajal on see Eestis kindlasti esimene kord ja karta on, et tükiks ajaks ka viimane.»

Joametsa sõnul on Šostakovitš selle tsükli kirjutatud nii, et see kõlaks veenvalt ka tervikuna kuulates. «Seal on palju erinevaid karaktereid, on väga laulvaid fuugasid, nendele toetub kogu tsükli sisuline sügavus,» lisas ta.

24 prelüüdi ja fuuga kirjutamise aasta oli ju 1951, hiljuti olid möödunud rasked sõja-aastad, käimas olid repressioonid. Pöördumine helitöös leiduva lüürika poole oli tol hetkel justkui nii lein kui ka mälestus parematest aegadest ning miks ka mitte unistus paremast elust.

Aeglaste fuugade vahel on ka hoogsaid, mõnes avaldub siiras elurõõm, teised on lausa grotesksed. Siiski on Joametsa sõnul kogu teoses vähem dokumentaalsust kui Šostakovitši sümfooniates. «Bachilt suure mõjutuse saanuna tundub ka Šostakovitš pöörduvat pigem igaviku kui hetke poliitilise olukorra poole,» märkis ta.

Suurbritanniast pärit Jonathan Powell, kes on asunud elama Lõuna-Poolasse Krakowi kanti, armastab kontserdi korraldaja sõnul pööraseid kavu.