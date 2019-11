Gildi galerii avas telekunstniku mälestuseks tema maalide näituse

Tellijale

Näitleja ja lavastaja Gunnar Kilgas, kes oli aastail 1969–1986 ETV telelavastuste režissöör, meenutab oma raamatus «Nii on läinud» Elmar Kella kui huvitavad kaaslast. «Ta oli oma eluviisilt absoluutne boheemlane, sada protsenti boheemlane. Mitte selles mõttes, et – nagu boheemlasi tihti kujutatakse – joodik või pidutseja. Vastupidi! Ma ei tea, kas ta üldse kärakat võttiski, pisut võib-olla võttis ka. Aga boheemlane oli ta selles mõttes, et oli absoluutselt muretu. Absoluutselt muretu nii oma elutingimuste kui kõige muu suhtes,» meenutab Kilgas. «Ühesõnaga, niisugune hästi omapärane kuju, kes sulas meie kollektiivi kohe paugupealt sisse.»