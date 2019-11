Sirje Toomla: olemise talumatu raskus

Tellijale

Kõige esimesena mõjutabki mingi teine keel sõnavara. Igas keeles on suurel hulgal rohkem või vähem kodunenud laensõnu, näiteks sõnade kook ja moos puhul ei oskaks kahtlustadagi, et need on pärit alamsaksa keelest. Selged võõrapärasused – tsitaatsõnad, ebaloomulikud mugandused, veidrad otsetõlked – tunneb pea igaüks ära, seevastu lauseehitusse hiilivad võõrmõjulised muutused märkamatult ja me harjume nendega.