Toomas Jürgenstein: kui kaitset vajatakse kaitsjate eest

Kõigepealt tahaksin artikli kirjutajat kiita. Avatud, sõbralikku ja mõistvat Tartut ihkavatele inimestele on nii mõnigi artiklis kõlanud mõtteavaldus võrreldes EKRE seniste seisukohtadega sammuks edasi. Olgu näideteks väited, et miitingu korraldajad mõistavad täielikult erinevate seksuaalsete sättumuste olemasolu ühiskonnas, või siis usk, et koolides on tasemel pedagoogid ja õppekava, mis peaks tagama lastele piisava hariduse.