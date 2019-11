Rahvusülikooli aastapäev toob Toomemäele Tartu vaimu

Pidunädalavahetus juhatatakse sisse reede õhtupoolikul, kui kell neli avab Tartu ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus taas Morgensterni saali, kuhu on emakeelse ülikooli 100. aastapäeva puhul üles pandud uus ülikooli ajaloo püsinäitus «Minu elu ülikool». See pajatab ülikooli lugu läbi nelja sajandi ja otsib vastust küsimusele, kuidas on Tartu ülikool mõjutanud meie kõigi elu.