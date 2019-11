Tellijale

Viimase 11 aasta jooksul pole end külastajate ehmatamisega lõbustav Karoliina erinevalt vabadest mesikäppadest taliuinakut teinud, mõnel talvel on ta küll aedikusse toodud kuuskede varjus nädalakese tukkunud, aga ei enamat.

Asjatundjad räägivad, et see ei ole talle kahjulik, märkis riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Elistvere loomapargi teabejuht Elle Mäerand (pildil). «Külastajadki on õnnelikumad, kui karu talvel ringi liigub,» lisas ta.