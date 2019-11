Tiigi tänava büroohoone ehitusega läheb veel aega

Tiigi 67 kinnistule kavandatud hoonetesse tulevad elu- ja äriruumid. Enne nende ehitamist on vaja kehtestada detailplaneering, töö selle kallal on käinud 2015. aastast. Sel nädalal kestavad Tiigi 67 detailplaneeringu avalikud arutelud.

Tiigi Investi esindaja Toomas Türn sõnas, et viimastel aastatel pole suurt midagi muutunud. «Kuigi linnaga on koostöö väga hea, on detailplaneeringu kehtestamisega läinud oodatust kaugem,» selgitas ta. Türn lisas, et projektimuudatustest ja ehitamisest saab rääkida alles siis, kui detailplaneering on kehtestatud.