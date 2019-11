Politsei otsib 15-aastast Rosalyat.

Tartumaa noorsoopolitseinik Kirsika Jõks rääkis, et nooruk pidi kodukülastuselt 18. novembri õhtuks naasma erikooli õppetööle, ent sinna ta ei ilmunud ja kodustel ning koolipersonalil pole teadmist, kus neiu peatuda ja aega veeta võib. «Nooruk on sotsiaalmeedia vahendusel kontaktis nii vanemate, sotsiaaltöötaja, politsei ja teistega, kes on saanud kinnitust, et nooruki elu või tervis ei ole ohus, ent oma asukohta ta ei avalda ning kooli tagasi keeldub minemast,» lisas noorsoopolitseinik.