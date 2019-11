Politsei otsib 15-aastast Laglet

Kui keegi on Laglet näinud, palub politsei sellest teada anda numbril 112.

Sel aastal on politseile laekunud üle 2700 teate alaealistest, kes on kodust, erikoolist, lastekodust teadmata suunas lahkunud. Nende seas on võrdselt nii poisse kui tüdrukuid, keskmiselt vanuses 14-15 eluaastat.