Forseliuse kooli õppejuht pälvis noore haridustegelase preemia

Õpetajate innustus muudab terve kogukonna elu, ütles riigipea preemiate üleandmisel. «Õpetaja on meie ühiskonnas see, kes kujundab, muudab ja arendab ja seda on meil väga vaja. Noore haridustegelase preemiate konkurss toobki meie ette rõõmustavaid näiteid oma tööelu esimeses veerandis olevatest võimekatest eestvedajatest,» ütles Kaljulaid. Nii ei ole kumbki laureaat piirdunud muutustega ainult oma koolis, vaid töötavad ka väljapoole, olgu siis keskkonnahariduse ühingus ja kosmosekoolide võrgustikus või Tartu koolijuhtide ühenduses ja õpiringides.

Noore haridustegelase preemia saanud Kristi Mumm on suure visiooniga noor õppejuht Tartu Forseliuse koolis, kes oma ametiaja jooksul jõudnud ellu viia palju muudatusi, mille põhiline eesmärk on toetada õpilaste koolirõõmu, õpihuvi ning õpitulemuste kasvu. Mummi sõnul tasub hea haridus pingutust ja nii on Tartu Forseliuse kool alates 2015. aastast tegelenud koostöös Tartu ülikooli ja Ahhaa teaduskeskusega ahhaaliku kooli loomisega, millega rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust selliselt, et õppetöös kasutatakse erinevates ainetundides uurimuslikku õpet, käed külge õppimist, kriitilist analüüsioskust ja ainete omavahelist lõimitust.

Noore haridustegelase preemia toetaja Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig lisas, et iga ühiskonna alus ja edasiviiv jõud on haridus ja teadus ja kuna Eesti ei saa maailmas konkureerida rahvaarvuga, siis on meie jõud ajukapital.