Ettevõtlikud noored kutsuvad häid inimesi vähekindlustatud perede lastele jõulupakke tegema

«Motivatsiooni osalemiseks on leitud mitmesugustest põhjustest. Nii näiteks on osalejate hulgas lapsevanemaid, kelle enda lapsed on juba suureks sirgunud. On ka kollektiive, kes otsustavad omavahel loosipakkide jagamise asemel läkitada kingitused hoopis Jõulupuu projekti lastele. On ka vanemaid, kes valivad koos oma lastega jõulupuult kellegi soovi ning ostavad ja pakivad kingi selleks, et näidata head eeskuju,» rääkis Linder.