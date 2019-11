Janika Kronbergi seitse kujunes kaheksaks

Autor on oma juttudesse kokku sidunud kirjanduse ja elu, fantaasiamaailma ja reaalsuse. Esimeses loos «Nime võim» teeb ta lugejale selgeks, et ta ei ole mitte see Janika Kronberg, kellel on vahetevahel päevad, vaid hoopiski täiesti teistsugune Janika Kronberg. «Siseministeerium ei ole naljaministeerium,» kirjutab ta. «Seda allikat tuleb tõsiselt võtta. Neist 772 minunimelisest kuulus 769 nais- ja koguni kolm meessoost lahtrisse.»