Kodanikupäeva aumärgi pälvinud töötavad teiste heaks

Tänavuse 16 aumärgi saaja hulgas oli kaks Tartu ja Tartumaaga seotud hakkajat naist ning Jõgevamaalt sealse pensionäride ühenduse juht Heino Ilves.

Tartust ja Tartumaalt pälvisid aumärgi Eesti Agrenska fondi looja doktor Tiina Stelmach ja Sibulatee turismivõrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe.

Rahu tooja

Puudega laste ja nende perede aitamisele pühendunud taastusarstile Tiina Stelmachile tuli tunnustus suure üllatusena, sest pigem armastab ta halli kardinalina varjus püsida. «Olen aastaid tegelenud südamelähedase asjaga ning tunnetan, kui palju oleme koos kolleegidega raske ja sügava puudega laste heaks ära teinud, aga kindlasti pole ma ootel, et peaks sellise avalikuma tunnustuse saama. Kokkuvõttes on see ikkagi meeskonnatöö,» rõhutas ta.

Stelmach tõdes, et oma tööd tehes on ta pidanud töised valikud ettepoole seadma isiklikest asjadest ning muidugi teeb rõõmu, kui seda on märgatud. «Tee teistele head, siis muutub maailm paremaks paigaks,» sõnastas Stelmach. «Ole aus ja otsekohene, ära tee kellelegi halba ega lähtu omakasupüüdlikest eesmärkidest – need on põhimõtted, millest olen oma elus lähtunud.»

Tiina Stelmachi esitas aumärgile Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond, mille juhataja Merle Liivak tõdes, et sotsiaalvaldkonna teemad on rasked ning tunnustust ja sära on selles valdkonnas üsna vähe. «Seda enam oleme leppinud kokku, et ütleme ise aitäh nendele inimestele, kes seda tööd teevad. Selle kaudu tunnustame ja väärtustame nende tööd ka laiemalt,» ütles Liivak.

Ole aus ja otsekohene, ära tee kellelegi halba ega lähtu omakasupüüdlikest eesmärkidest, sõnastas aumärgi saanud Tiina Stelmach oma põhimõtted.

Stelmachi iseloomustas ta kui väga armast ja sõbralikku inimest, kes on teinud oma tööd tõeliselt suure südamega. «Kõrvalt vaadates tundub, et Tiina toob erivajadusega laste vanematele rahu ja tunde, et kusagil on võimalus saada abi või saada lahendus – või saada kasvõi ära kuulatud,» rääkis Liivak.

Teine aumärgi saanu, kümme aastat Kesk-Peipsimaal turismi arendanud ja kohalikke ettevõtjaid abistanud Sibulatee võrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe lubas, et kuigi selline äramärkimine on tore, ei plaani ta uhkeks minna ning jätkab tööd piirkonna tutvustamisel.

Vabast tahtest

Peipsi-äärsete inimeste heaks töötamine tähendab ka sedagi, et toimetada tuleb eesti- ja venekeelse kogukonnaga ehk teatud mõttes on Sibulatee ka lõimimisprojekt. «Toetus alustavatele väikeettevõtjatele, eriti venekeelsetele, on väga oluline,» tõdes Lainemäe.

Viis aastat koos abikaasaga Varnjas Mesi Tare külalistemaja pidanud Herling Mesi tõstis esile Lainemäe suurt pühendumust ja armastust Peipsi-äärse piirkonna vastu. «Ja ta on seda kõike teinud oma vabast tahtest,» toonitas Mesi, kes esitaski esisibulateelise aumärgi kandidaadiks.

Lainemäe on Herling Mesi sõnul väga siiras, heatahtlik, suure südame ja suurte ideedega inimene. «Mõtleme ka ise pidevalt uusi asju välja ning kui ta näeb, et kohalikud ise on arengust huvitatud, siis see innustab teda vaid takka,» lisas Mesi Tare perenaine.