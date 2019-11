Noored võimlejad pääsesid maailma esiviisikusse

VK Rütmika Elite Teami treeneri Maarja Jaanovitsi sõnul andsid neiud endast Budapestis parima ning lõpetasid 40 naiskonna hulgas viiendana, kuigi on oma konkurentidest tunduvalt nooremad. «Kui Venemaa tüdrukutest käib enamik ülikoolis, siis meie osalejad on kõik 15–16-aastased, alles koolinoored. Seega üldarvestuse viies koht on väiksele Eestile suurepärane saavutus,» märkis ta.

Kripeldama jääb Jaanovitsile ja võistlejatele aga lõplik punktisumma, mis võinuks olla kõrgem. «Kohtunikud oleksid võinud meie võistkonnale vähemalt 0,6 punkti rohkem anda, sest võimlemises on sellised arvud suure kaaluga. Maksimum on 20 punkti ja meie vahe esikohaga ligi kaks punkti. Viies koht üldkokkuvõttes on kindlasti õiglane, aga punktisumma polnud nende tüdrukute vääriline,» ütles Jaanovits.

Võimlemises on tema sõnul hindamine subjektiivne ja kohtunikest sõltub palju.

Vanus ja vigastused

Võimlemises käivad tulemused koos vanuse lisandumisega. «Kogemused, jõud, hüppevõime ja mitmed teised asjad peaksid edaspidi paremini avalduma. Lisaks mängib rolli vaimne valmisolek, mida parandavad võimleja küpsus ja kogemused,» selgitas ta.

Rütmika võistkond on kevadest peale heidelnud mitmete vigastustega ning viimastel võistlustel polnud väljakul ühtki täiesti tervet sportlast. «Alustasime hooaega kaheksa tüdrukuga, lõpetasime kuuega. See on mõjutanud koreograafiat ja ainuüksi pildiliselt paistab väiksema koosseisuga võistkond teiste kõrval jõuetum. Isegi kui tehniline kvaliteet on korralik,» tõdes ta.

Nüüd võetakse eesmärgiks kergemad treeningud ning jõulupuhkusega vigastuste väljaravimine. Siis vaatavad treenerid võistkonnale uuesti otsa. «Eestis on pea igal alal keeruline võistkonda kokku saada. Need tüdrukud on oma kooli- ja terviseprobleemide kõrval leidnud endas jõudu ja teinud väga tugeva hooaja. Seda tuleb imetleda,» rääkis Jaanovits.

Paremad treeningutingimused ja taustajõud aitaksid vigastusi vältida. «On võimatu paremaid tingimusi luua, kui pole piisavalt raha. Praegu oleme võimalikest vahenditest võtnud parima, mis meile saadaval on,» märkis treener.

VK Janika Grisete võimlejad tõid Budapestist Eestile viienda koha juunioride hulgas, mis oli ses vanuseastmes nende viimane võistlus.

Edasi ootab meistriklass, raskemad treeningud, suurem konkurents ja uued võistlused.

Suurepärane viies koht

Treener Kristel Võsoberg on juunioride rühma tulemusega väga rahul ning hindab 32 hulgas viiendaks jäämist suurepäraseks.

«Olen rahul, et hooaja vältel suutsime sooritada säravad ja ühtsed etteasted. Tüdrukute sihikindlus ja töökus on oluliselt tõstnud üldist soorituse taset,» sõnas ta.

Budapesti võistlus ei olnud lihtne, sest kaks nädalat varem vigastas üks rühmaliige ennast treeningul ning kogu koreograafia tuli ümber teha. «See nõudis muudatusi joonistes ja ümberkorraldusi kavas. Tulla sellisest olukorrast välja hooaja ühe parima ja enesekindlaima esitusega on suur asi,» ütles Võsoberg.

Sel aastal on tüdrukud võistluste kõrvalt lõpetanud põhikooli ja teinud gümnaasiumi sisseastumiskatsed. Rasketel hetkedel on treener võimlejaid hea sõnaga toetanud. «Ütlesin, et usun neisse ning nad saavad hakkama. Budapesti võistlus oli ilus punkt kogu hooajale,» ütles VK Janika treener.