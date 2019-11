Fotod: Tähtvere spordipargis sadas maha kunstlumi

Esimest korda tehti täna Tähtvere spordipargis kunstlund nii, et lumemasina torud olid otse raja ääres. Haldusjuht Marti Viilu sõnul on nii lume puhumine mõistlikum, sest ei pea lund kõigepealt hunnikusse puhuma ja sealt seda rajale tassima. See hoiab kokku aega ja raha.