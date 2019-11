Indrek Mustimets: Kuidas kalmistut taaskasutada? Komandeeringuaruanne

Brüsseli Laekeni kalmistu, kuhu meid ka viidi, on täis unustatud uhkeid hauakive ning maa-alused katakombid lagunevad. Mõne aasta pärast ollakse tõsise mure ees, sest peagi saabub see tähtaeg, mil tuleb lubada uusi matuseid vanadele hauaplatsidele.

Siin tulevadki mängu kultuuripärandi, eetika ja ka juriidika omavahelised peensused, mida konverentsil arutati. Millisel määral ja kui kaua kehtib hauarahu? Mis teeb ühest hauast puutumatu haua? Millal ja mil määral võib hauda unustatuks lugeda, kui maetu järel-järel-järeltulija haua eest vähimalgi määral hoolitseb, ning mis on need tingimused, mis tuleks täita, kui ülematmine siiski kõne alla tuleb?

Jah, need argiilmas kasutatavad ingliskeelsed sõnad «use», «reuse» ja «shared use»* on jõudnud ka kalmistutele.

Kuid neil sõnadel on Euroopa kalmistukultuuris muidki tähendusi. Eks pea Tartugi mõtlema, mida teha vanade ja «leitud» hauakivide ja raudristidega. Kas neid on võimalik väärikalt eksponeerida mõnes kalmistu osas või luua neile mälestussein, kuhu saavad lahkunu mälestuseks küünla tuua needki, kes matmiskohta ei tea?

Kalmistud pole nutu- ega kolekohad, millest filmides ja õudusjuttudes on põrgutee maalitud – kalmistud on helged kohad rahu ja rõõmu leidmiseks.

Üha enam on kalmistud kohaks, mille pärand ja elurikkus (!) on selleks, et taasavastada üht rahupaika nii silmale kui ka hingele, hariduslikeks ja kultuurilisteks tegevusteks. Nii ongi paljud kalmistud leidnud uusi tegevusvälju: põllu- ja aasataimede istutamine tühjadele hauaplatsidele, mesitarude ning rohkete linnu- ja putukapesakastide paigaldamine.

Tartugi kalmistud on ühed parimad linnasisesed vääriselupaigad lindudele ja putukatele, seepärast teevad linnuhuvilised surnuaedadele aktiivselt ekskursioone. See on vaid tore, et seeläbi leiavad uued seltskonnad tee kalmistutele, avastavad uut, kuid silmavad enda ümber ka kalmistute põhiväärtusi.

Sellel suvel toimus Raadil unustamatu öökontsert, kus esines Maarja Nuut. Valguse ja muusika kooskõla sai selles suveöös imelise värvi ja kõla ning paljud kuulajad soovisid, et ka edaspidi oleks Raadi kohaks, kus võiks kõlada muusika. Usun, et see esimene samm avas tee uuteks kontsertideks, seda enam, et Raadi kalmistu keskväljak on nüüd ka uue ilmega ja avar.

Üha enam leiavad kalmistutele tee kunstnikud oma näituste ja installatsioonidega – Raadi on täis kaunist monumentaalskulptuuri, unikaalset terves maailmas. Julgustaksin meie kunstnikke pidama ka kalmistuid kohaks, kuhu töid kavandada (ka ajutiselt).

Nii meie siin Tartus kui ka meie kolleegid üle maailma suhtuvad kalmistukultuuri aukartuse ja lugupidamisega, kuid nii siin kui ka seal on toimunud oluline murrang, misläbi kalmistutest on saamas osa linnakultuurist, linna loost ja näost. Tartu kalmistutel on peidus tuhandeid kauneid lugusid, mis väärivad kohta meie koolitundides, loengutes, kirjatöödes, ka linnapildis.

Loodan väga, et nii Raadi kui ka teised Tartu kalmistud ei ole pelgalt transiidikoridorid argitoimetuste tegemisel, vaid neil märgatakse ka meie igapäevast lugu ja kasvamist. Kalmistud pole nutu- ega kolekohad, millest filmides ja õudusjuttudes on põrgutee maalitud. Kalmistud on helged kohad rahu ja rõõmu leidmiseks.

Tartu kalmistud saavad järk-järgult palju paremasse korda. Linnakodanikel ja organisatsioonidel on siin siiski veel palju ära teha ja võtkem mõni heategu enda õlgadele. Selleks andis ka Genti konverents kindlust – teeme üheskoos õiget asja. Seda märgatakse ja seda hinnatakse. Ehk on seegi ellujäämise kunst!?