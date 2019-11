Tühjana seisnud raeplatsi ruumid saavad miljoni eest uue elu

Tartu abilinnapea Monica Rand ütles, et linna IT-meeskond vajab eraldi kohta, sest praegu jagavad nad ruume linna rahandusosakonnaga. «Inimesed on kaelakuti koos ja kõigil on kitsas,» ütles Rand. Abilinnapea sõnul on mõistlikum nüüd linnavalitsuse käsutuses olev Raekoja plats 14 maja renoveerida kui rentida ruume mujalt ning tuleb pikas plaanis odavam.

Serveriruum

Ruumide ümberehitamine läheb maksma pea miljon eurot. Tänavusest linnaeelarvest on remondiks ette nähtud 600 000 eurot. Ülejäänu tuleb 2020. aasta eelarvest.​

​Linnasekretär Jüri Mölder rääkis, et remondihinna kergitas kõrgeks see, et ruumid on seisnud mitu aastat tühjalt ning seal on vaja kõik ära vahetada, alustades elektrikütte asendamisest keskküttega, uutest nõrk- ja tugevvooluvõrkudest kuni seinte, põrandate ja lagede putitamise ning ventilatsioonisüsteemi ehitamiseni. «Sinna majja tuleb ka serveriruum, tänu millele saab jätkuda linnavalitsuse töö ka siis, kui peaks tulema ulatuslik elektrikatkestus,» ütles Mölder.

Kaks korrust

Hankel osales neli pakkujat. Odavaima pakkumise tegija avastas hinnatabelist arvutusvea, mistõttu jäi ta kõrvale. Edukaks tunnistati paremuselt järgmine hankel osaleja PVH Ehitus.

Ehitusprojektis on projekteerija arvutanud, et ehitustööd maksavad kokku umbes 757 000 eurot, koos varuga on ette nähtud 936 672 eurot koos käibemaksuga.

Raekoja plats 14 majja tuleb 18 töölauda, kuid ette on nähtud ka sama palju liikuvaid tööpindu. Linnavalitsuse IT-meeskonnale saab sisse seatud kaks korrust, pindalaga umbes 500 ruutmeetrit. Lisaks IT-teenistusele asub neis ruumides tööle linnakantselei avalike teenuste arendamise meeskond. Ehitustööd lõpevad 2020. aasta mais.

Maja esimesel korrusel asuvad kohvik ja juuksur.