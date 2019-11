Galerii: rahvatantsuansamblid panid ERMi silla võnkuma

Järjestikku astus üles 11 rahvatantsuansamblit, kes kõik esitasid ühe tantsu, mis on loodud enne 1975. aastat. Rahvatantsuansamblite kontserte võõrustas Eesti maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu, mille kunstiline juht Jaanus Randma sõnas, et uusi tantse tantsitakse niigi ning aeg oleks meelde tuletada, millistest tantsudest on välja kujunenud praegune tantsupidude kava.