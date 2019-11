Pildid ja video: Lastefond tähistab sünnipäeva 11 tundi kestva klaverimaratoniga

Kecheki jaoks on «Oranž november» väga oluline ja ainulaadne sündmus, tõeline väljakutse, iseenda ületamine ja samas muusikapidu ning imeilus kõrghetk, mis kestma jääb. «Olen küsinud mitmetelt inimestelt «Mis värvi on november?» ning olen vastuseks saanud «pime, hall, tume, värvitu, märg». Minu lapsepõlves oli november teistsugune, looduses oli palju oranži, hurmaad, mandariinid ja apelsinid. Huvitav kokkusattumus on see, et kui pakkusin sündmuse pealkirja välja, selgus, et oranž ongi Lastefondi põhivärv. Mul on suur au teha klaverimaratoni koostöös Lastefondiga ja aidata lapsi, kes vajavad väga abi.»