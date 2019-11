Arendusmaratoni võitis pilliroost joogikõrsi tootev ettevõte

«Tööstussektoris on digitaliseerimine ja innovatsioon lahutamatud osad, mis aitavad ettevõtetel liikuda väärtusahelas. Tark Tööstus arendusmaratonid on näidanud, et Eesti tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete vahel kokkupuutepunkti loomine on olulisel kohal. Arendusmaratonidel loodavad koostööprojektid tõstavad nii tööstusettevõtetes kui ka IT-ettevõtetes kompetentsi, et sünniks üha rohkem tööstusettevõtete arenguks vajalikke digitaalseid ja innovaatilisi lahendusi,» ütles EASi tööstuse digitaliseerimise projektijuht Kersti Kuusksalu.

«Eestis on väga palju just väikeseid või keskmise suurusega tööstusettevõtteid, millel oleks kvaliteedi mõistes võimekus toota suure ekspordipotentsiaaliga tooteid, kuid olemasolevatest ressurssidest jääb puudu. Arendusmaratoni võitnud Suckõrs on hea näide, kuidas ka tagasihoidlikest tootmistingimustest alustanud startup saab edeneda tööstussektorisse, arendada välja innovaatilise tööstusprotsessi ning saavutada digitaalsete lahenduste abil ekspordipotentsiaaliga tootmisvõimsus,» ütles Teaduspargi Tehnopol innovatsioonijuht Kadi Villers.