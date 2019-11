Tänavusel «Tähetunnil» käsitletav autor Ave Alavainu saab luulepäevadele kaasa elada kodunt lahkumata

«Otsustasime seekord oma luulepäevadega just Avele kummarduse teha: ta on ka ise pikka aega kooliteatri juhendaja olnud ning oma trupiga korduvalt «Tähetunnil» osalenud. Tõsi, mitte viimasel ajal. Ave on kunagi kuulunud ka «Tähetunni» žüriisse ehk Akadeemiasse,» ütles Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur.

Kui mullusel «Tähetunnil» osales vaid 18 truppi, siis tänavu on neid tervelt üheksa võrra rohkem. Lianne Saage-Vahuri sõnul võib sellel olla mitu põhjust. Ühest küljest sõltub osalejate arv mingil määral sellest, kuivõrd välja pakutud autorite tekstid noori kõnetavad, teisalt meeldib talle uskuda, et gümnaasiumiastme luulepäevad hakkavad teatavast mõõnast üle saama ning noorte hinged ihkavad jälle ilu – igapäevaelus alatasa kogetavale madalusele vastukaaluks.

Tõsi, tänavusele «Tähetunnile» polegi oodatud ainult gümnaasiumiastme, vaid 7.–12. klassi luulesõbrad. «Juba mõnda aega võisime täheldada tendentsi, et «Tähetund» kahaneb osalejate arvu poolest ning põhikoolitruppidele mõeldud luulepäevad «Tuulelapsed» kasvab. Et kahe sündmuse mastaape ühtlustada, otsustasimegi teha sellise uuenduse. Ka žürii on «Tuulelastel» alati hädas, sest esimese ja üheksanda klassi õpilaste etteasteid on raske omavahel võrrelda,» ütles Lianne Saage-Vahur.