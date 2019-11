Joel Juhti raamatuesitlus tõi Tartusse rahvast kui murdu

Eile õhtupoolikul oli Tartu Tasku keskuse Rahva Raamatu kauplusesse kogunenud tavapärasest rohkem inimesi, kes kõik olid tulnud kuulama Joel Juhti raamatu esitlust. Kohal olid nii Jõgevalt pärit vanad koolivennad, sõbrad-tuttavad, spordifännid ning noored tantsulõvid.

Juht alustas esitlust sissejuhatusega, miks ta raamatu üldse kirjutas, avaldades saladuse, et tegelikult sai esimene must materjal kirja juba kuus aastat tagasi. «Umbes kuus aastat tagasi kirjutatud esimene käsikiri ja kogutud materjal läks kaduma koos kirjutajaga. Seega tuli alustada uuesti, otsast peale,» tõdes Juht. Ta ütles, et kindlasti pole raamat suunatud ainult tantsuhuvilistele, vaid räägib reaalsest elust, katsumustest ning võitlusest takistustega, mida kõik inimesed oma teel pidevalt kohtavad. «Mu elu on olnud liiga kirev, et ennast ainult tantsijana määratleda,» selgitas Juht.

Põnevaim osa saabus vestlusringis, kuhu olid kohale tulnud temaga esimest tänavatantsutruppi «34U» alustanud mehed Raigo Serbak ja Marti Nurmine. Kolm kunagist tantsukaaslast polnud üksteist näinud üle 20 aasta ning taasühinemine tõi kuulajateni huvitavaid lugusid ja humoorikaid mälestusi. Näiteks rääkis Nurmine, kuidas ta ostis endale aastaid tagasi kõige laiemad püksid, mida poest leidis, käis nendega koolis ja sai kummalisi kommentaare. «Koolis küsiti, et no mis sul juhtus, kas hokimängult tulid või?» meenutas Nurmine. Raigo Serbak jutustas sellest, kuidas nooruses tuli tantsuliigutusi MTV-st õppida nii, et koos vaadati tunde televiisorit ja oodati, kuni äkki mõni uus liigutus ekraanile ilmus. Tänapäeval on see protsess tunduvalt lihtsam: inimene avab Youtube'i kanali ja lihtsalt vaatab. Serbak ja Nurmine kinnitasid, et on suur saavutus, et Juht jäi oma kirele tantsu vastu kindlaks ning on tänaseks teinud sellest oma elutöö.

Naljakaid seiku ja eredaid mälestusi jagus veelgi. Seejärel algas autogrammide jagamine, milleks kulus tavapärasest tunduvalt kauem aega. Säravate silmadega läks Tasku kauplusest minema mitukümmend silmapaari.