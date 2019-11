Visa hinge Rait Ratasepa mõttekoht: kust jookseb piir?

Tellijale

Ratasepal on värskelt selja taha jäänud 40-kordne ultra­triatlon, kuid kuskilt ei paista, et ta on hiljuti ujunud 152, sõitnud rattaga 7200 ning jooksnud 1688 kilomeetrit. Sponsorite nimedega oranži särki kandava ultrasportlase kenasti päevitunud nägu on naerul, pärast kaht kuud kestnud järjekordset eneseületust on ta tagasi kodus ning rahulolev.