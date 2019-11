Alampalga tõus kiirendab lasteaiatasu kallinemist Tartus

Nüüd Tartu linna, enne Tähtvere valla Ilmatsalu lasteaias Lepatriinu on kohatasu järgmisel aastal 64 eurot ja 80 senti kuus, sest linn ei ühtlusta hinda ühe ropsuga, seal on tuleva aasta kohatasu 12 protsenti tänavusest alampalgast.

Alampalga tõus tuleval aastal 584 eurole, nagu ametiühingud ja tööandjad on kokku leppinud, tähendab praeguse arvutusmudeli kehtima jäädes, et ületuleval aastal on Tartus lasteaia kohatasu 87 eurot ja 60 senti. Varem on lähtutud kõigis prognoosides alampalga tasemest 580, mis teeks kohatasuks 87 eurot.