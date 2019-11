Lavastusele eelnes ilust hoolijate küsitlus

Tartu Uues Teatris on valminud lavastus «Ilusad inimesed». Seda kavandades intervjueeris näidendi autor-lavastaja Piret Jaaks tänavu kevadtalvel inimesi, kes hoolivad oma välimusest ja tunnevad, et ilu on neid mõjutanud ja saatnud läbi elu.