Lühis jättis ligi kolm tuhat Annelinna elanikku pimedusse

Pimedusse mattus ka Anne tänaval asuv Maxima kauplus. Annelinlane andis kolmapäeval teada, et elektrita jäid vähemalt neli viiekorruselist ja kaks üheksakorruselist kortermaja Anne tänaval ja Kalda teel.

Elekter kadus Annelinnas kolmapäeval kell 21.11 maakaablirikke tõttu, vooluta jäid 2937 klienti, teatas Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Peeter Pokkinen. Tehnikud taastasid elektriühenduse võrku järk-järgult ümber juhtides ja viimased kliendid said elektri tagasi kell 22.12. Elektrikatkestus kestis seega kuni tund aega.

«Rikkeline maakaablilõik kaevatakse maa seest välja ja parandatakse, võrgu ümberjuhtimise abil on remonditööde ajal kõikide klientide elektrivarustus tagatud,» ütles Pokkinen.

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Peeter Liik lisas peaspetsialisti selgitustele, et maakaablirike sai alguse linnast mõne kilomeetri kauguselt. «Kaablis tekkis lühis ja see jooksis edasi, kuni ühes kohas andis maakaabel järele. Täpsemad rikke põhjused selguvad siis, kui parandustööd on lõpule viidud,» sõnas ta.