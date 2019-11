Ahhaa läheb teaduse tuumani välja

Ahhaa juhataja Andres Juur keerutas eile uuel näitusel inimgüroskoopi, kus oli koha sisse võtnud füüsikatudeng Dagmar Läänemets. See eksponaat saab ilmselt väga menukaks, kuigi neile, kel kalduvust merehaigusele, see väga hästi ei sobi.

Kumb on suurem ponnistus: kas leedlambi või Moskvitši esitule põlema saamine? Mis tunne on viibida igas suunas keerlevas inimgüroskoobis? Kui palju oleks võimalik elektrit toota, kui joosta oravana suure ratta sees? Need on vaid mõned küsimused, millele vastuse leidmiseks tasub alates homsest sammud seada Ahhaa teaduskeskusesse.