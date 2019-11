Mõõtmised kinnitavad, et õhukvaliteet Tartu koolide juures on hea

Neljanädalase mõõteperioodi tulemustest saab järeldada, et õhukvaliteet projektis osalenud koolide juures lämmastikdioksiidi kontsentratsioonide osas on hea – ühtegi kehtestatud piirväärtust mõõteperioodi tulemuste raames ei ületatud. Perioodi keskmine NO2 kontsentratsioon jääb oluliselt madalamaks lämmastikdioksiidile kehtestatud aasta keskmisest piirväärtusest (40 μg/m3) .

«Projekti tulemuste analüüsist ilmnes, et mida kaugemal asub mõõtmispunkt liiklustihedast sõiduteest, seda väiksemad on ka lämmastikdioksiidide kontsentratsioonid. Seega saame antud projekti raames kinnitada varasemaid teadmisi, et linnaõhu kvaliteet on oluliselt mõjutatud transpordist ning heitetase sõltub otseselt kaugusest heiteallikast,» kommenteeris projekti eestvedaja, keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu.