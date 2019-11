Ohtlikud mängud. Noored viskasid torusiilipommi kortermaja rõdule

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et küll on pommitatud koolimajade juures, mänguväljakul, ehitusplatsidel, parkides ja parklas autode vahel. «Eilne õnnelik juhtum ei muuda asjaolu, et noorukid jätsid lõbujanus tähelepanuta, kui tõsist kahju selline tegevus võib kaasa tuua. Lisaks on noored nüüd politsei huviorbiidis,» sõnas Virk.