Teadlaste argipäev: Lippmaa heitles lutikatega ja Parmasto kirvemehega

Mürkmaod käsipagasis

NSV Liidu kaugetes piirkondades käies tuli lisaks ekspeditsioonivarustusele seljakotti pakkida kogu toiduvaru ning olmeks vajalik – kokku üle 30 kilo. Elati suurtes telkides, mis paduvihmaga ei pidanud vett, süüa tehti lõkkel ja kuivtoidumenüüle vahelduseks käidi ise küttimas või kalastamas. Siiamaani näidatakse ülikooli loodusmuuseumis Kamtšatka lumelammast, mille Lennart Meri 1960. aastal esimesel Eesti noorte loodusteadlaste ekspeditsioonil Kaug-Idas ära sõi.

Meri sai ootamatult esimese noorteadlaste ekspeditsiooni juhiks, kui tema loodusteadlastest klassi- ja koolivennad palusid teda appi päästma nõukoguliku bürokraatia tõttu nurjuvat ekspeditsiooni. Kui Merilt hiljem küsiti, miks mindi just Kamtšatkale, siis vastas ta, et kaugemale sel ajal lihtsalt ei saanud. Samblikeuurija Hans Trass on lisanud, et tegelikult oli see piirkond peaaegu läbi uurimata ning seetõttu oli see meie botaanikutele, zooloogidele ja geoloogidele teaduslikult väga huvitav.

Kui tänapäeval on rangelt keelatud, et ekspeditsioonil kogutakse linnu- või loomaliike püssi paugutades, siis 1960.–1970. aastatel oli see tavaline. Sel moel jõudsid esimeselt Kamtšatka ekspeditsioonilt ülikooli kogudesse lisaks lumelambale ka tähnikhirv ja kaks karu, mille liha söödi samuti ekspeditsioonil ära. Meri kirjeldab oma laagrikoka päeva ja mitte enam värskest karulihast toidukeetmist, kuid kuna päeval tehti tööd ja sööma asuti alles õhtupimeduses, siis polnud kellegi asi, mida söödi.

Veel 1980. aastate lõpus ja 1990. alguses jõudsid Tartusse Kesk-Aasia ekspeditsioonil kinni püütud elusad hiidsisalikud ja maod, mida transporditi lennuki käsipagasis. Legendi järgi olevat üks sisalikest pääsenud Türkmenistani pealinna Asgabadi lennujaamas põgenema ja jooksnud seal ringi, kott peas. Teise legendi järgi olevat zooloogide käsipagasis olnud ka mürkmaod ning oli oht, et madu võib lennujaama töötajat salvata.