Rahvatantsijate koorekiht täidab nädalavahetusel muuseumi

Rahvatantsuansambleid ei tasu sassi ajada rahvatantsurühmadega, selgitas Tarbatu kunstiline juht Jaanus Randma. Kui rahvatantsurühmi on Eestis sadu, siis rahvatantsuansambleid vaid tosin. Lisaks Tarbatule on neist tuntumad Tallinna tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus ja Tartu ülikooli rahvakunstiansambel. «Igal rahvatantsuansamblil on mitu tantsurühma ja tegemist on eliitrühmadega,» sõnas Randma.