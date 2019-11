Tellijale

Esmalt laiendas Prisma juulis oma e-poe Tartusse. See tähendab, et huvilised saavad internetis kauba välja valida ning selle eest maksta, aga ostudele tuleb ise Sõbra tänava poodi järele minna. Seda võimalust on ePrisma juhi Helga Kumeli sõnul agaralt kasutatud ning see ei kao kuhugi, kuid e-poe menu julgustas poodi sammukese edasi astuma.