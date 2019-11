Raadi kolme asfalditehase hais levib kilomeetrite taha

Tartu valla piirides Raadi vanal sõjalennuväljal töötavad kolm asfaltbetoonitehast kipuvad lisaks tee-ehitusel olulisele toormele aeg-ajalt väljutama ka haisu ehk ametnike keeli lõhnahäiringut, mis teatud juhtudel levib kilomeetrite kaugusele tehastest. Haisu pärast on tänavu tehtud keskkonnainspektsioonile 13 kaebust, kuid need kõik on tuulde läinud, keskkonnainspektsioon pole sealsele ühelegi tehasele saanud teha haisutamise pärast ettekirjutust.