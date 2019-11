Hiinas on ühelapse- poliitika nüüd asendunud kahelapse- poliitikaga.

Dokumentaalfilm «Ühe lapse rahvas» on Hiina ühelapsepoliitikast, mis kestis 36 aastat ja lõppes alles neli aastat tagasi ning mille mõjud on pehmelt öeldes kolossaalsed. 1979. aastal esitletud strateegiaga anti pereplaneerimine eranditult riigi kätte ning laste saamine muudeti plaanimajanduse osaks. Kommunistlik võim sai seda omatahtsi kontrollida. Kõik muidugi selleks, et riigi majandus ja elanikud paremale järjele aidata.