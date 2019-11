KIRI: häda bussiliiklusega

Kui läksin varem Raadile surnu­aeda, oli sadakond meetrit peatusest astuda, nüüd pean maha minema Peetri kiriku juures ja läbi surnuaia selle teise serva. Vanasti sõitsid siit 9 ja 11, millega sai E-kaubamaja juurde raamatukogusse. Praegu ei saa kuidagi, ükski buss ei lähe. ERMis on jõululaat, pean ümberistumiseks bussi ootama pool tundi. Juhani puukooli enam sugugi ei saa.

Olen vaadanud, et Tartu kodulehel inimeste küsimustele bussiliikluse kohta enam üldse ei vastatagi, kõigile teistele küsimustele on ametnikud vastanud.

Olen isegi linnavalitsusse kirjutanud, aga vastust ei ole tulnud. Kirjade mure oligi see, et Ropka linnaosa on kõigest ära lõigatud. Avaturule ju ka ei saa.