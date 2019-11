KIRI: ettevaatust, autojuhid, suvi on läbi!

Just olid pealkirjad, et «Kaugtulede ümberlülitamine viis kokkupõrkeni» ja «Libedus põhjustas mitu avariid». Ei või unustada, et metskitsede hulk on tunduvalt suurenenud ja sagenenud on ohtlikud kohtumised nendega. Seega tuleb olla eriti ettevaatlik varaõhtustel metsateedel.