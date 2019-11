Galerii: tudengid nõudsid õppejõududele kahekordset Eesti keskmist palka

Täna korraldasid Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli üliõpilasesindused haridus- ja teadusministeeriumi ees Peeter Põllu väljakul meeleavalduse, et näidata oma toetust sellele, et õppejõud peaksid rohkem palka saama. Tudengid leiavad, et õppejõud peaksid saama vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka.