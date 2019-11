Tartu tänavatantsija pääses Leedu võistlusel poolfinaali

«Minu jaoks on igasugune välisvõistlustel osavõtt, olgu selleks siis võit või kaotus, oluline. See annab võimaluse näha teiste taset ning oma treeningus harjutatud oskused proovile panna,» rääkis Uustalu. Ta kinnitas, et asub saalis valmistuma peatselt juba järgmiseks võistluseks. Uustalu, kes viib igapäevaselt ka ise treeninguid läbi, soovib võistlemisega näidata noortele head eeskuju. «Üheaegselt valmistan ette nii noort pealekasvu kui käin ka ise võistlemas,» sõnas ta.