«Ükssarviku» režissöör ei lase kellegi halbadel sõnadel oma unistusi rikkuda

Kas te ise loodate filmidega kasumit teenida?

Üritame Tallifornia produktsioonifirmas leida mudeli, mis võimaldab filme teha jätkusuutlikult. Usume, et filme saab teha igal moel, aga see tähendab, et peab leiduma ka vaatajaid. Eesti idufirmade seas poleks ühtki ükssarvikut, kui need ettevõtted oleks keskendunud ainult Eestile. Läks omajagu aega, enne kui meie idufirmad õppisid Eestist välja murdma. Veel 15–20 aastat tagasi oli Eesti allhankeriik, pea kõik, mis infotehnoloogias tehti, oli Ericssoni allhange. Siis aga tuli järsku Skype ja saime aru, et meil ongi võimalik Eestist välja minna, ja sajad ongi seda teinud. Filmidega oleme praegu allhankefaasis.

Viimastel aastatel on räägitud uuest Eesti filmi kuldajast.

Meie filmid on praegu tehniliselt väga head. Ent õpime järjest kõnelema lugusid, mis kõnetaksid ka suurt välismaist publikut. See ei tähenda, et ei jääks filme, mis olekski mõeldud ainult eestlastele. Muidugi jääb, ning on ka väga oluline, et jääks. Ent selle kõrval tuleb üha rohkem filme, mis kõnetavad laiemat rahvusvahelist publikut samuti.

Filme peabki toetama, need ei saagi alati rahaliselt ära tasuda, aga need jätavad jälje kultuuri, ütles edukas tehnoloogiaettevõtja ja režissöör Rain Rannu.

Kas te ise monteerite ka filmi?

Kõik filmi tegemise etapid on ägedad. Filme tehakse neli korda. Esmalt oma peas ja siis mõtted kirja pannes. Teist korda päriselt filmides. Kolmas etapp, montaaž, pakub mulle väga palju avastamist. Ja neljas kord filmi teha on see, kui teos põrkub publikult tagasi ja tuleb tagasiside.

Idufirmade puhul on see loogika, et kui toode saab esimest korda valmis, tuleb lasta seda mingil osal inimestest katsetada, koguda tagasisidet ja teha asi paremaks. Me tegime filmi puhul sama, kõikides etappides. Saatsin käsikirja paljudele lugemiseks ja tagasiside põhjal parendasime, uuendasime seda. Montaaži puhul niisamuti. Näitasime valmis lõigatud asju mõnele inimesele ja tegime tagasiside põhjal parandusi. Saime aru, mis töötab, mis mitte.

Kui te poleks hakanud tehnoloogiaettevõtteid tegema, kas siis oleksite režissöör?

Ei oska öelda. Kõik on kulgenud loomulikult. See, et olen edukaid tehnoloogiaid loonud ning neid välismaale viinud, andis mulle enesekindlust, et tegelikult saab, on võimalik küll. Kui mul poleks start-up-tausta, teeksin filme ilmselt teistmoodi, traditsioonilisemalt. Kõik on põhjusega ja mulle meeldib see, kuidas ma olen siia jõudnud.

Kriitikud on «Ükssarvikut» seni kõvasti kiitnud.

Tõsi, kõik arvustused on olnud kiitvad, aga ma ei tee filme kriitikutele. Pärast esimese filmi tegemist teadsin, et teen veel filme. Siis oli kriitikuid, kes ütlesid, et Rannu võiks oma raha anda hoopis päris filmitegijatele. Ja selle filmi puhul on nende samade kriitikute tagasiside olnud hoopis kiitev. Idufirma ehitamise ja kriitikute kohta kehtib sama reegel: ei tohi mitte kellegi halbadel sõnadel lubada oma unistusi rikkuda.