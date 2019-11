Heiki Lill: erakondade toiduahelad

Suvel lõppes mitmeaastane Georg R. R. Martini teostel põhinev teleseriaal «Troonide mäng». Teleseriaali üks peategelane oli läbi hooaegade võtnud enesele kinnisideeks muuta ühiskonna korraldust. Ise nimetas ta seda ratta purustamiseks. Ratta, mille kodarad on valitsevad perekonnad ja mis pööreldes muljub maasolevad inimesed.

Seriaali lõpu poole muutus ratta purustaja ise selle ratta osaks ning tuhises hävingut külvates üle alamate.

Kuna Eesti ühiskonnas, vähemalt ametlikult, ülikuid koos oma perekondadega meid juhtimas ei ole, siis võib analoogselt väita, et need kodarad on erakonnad. Ehk siis erinevad võimul olijad moodustavad süsteemi, mis toidab ennast riigi alamate tööviljadega. Samal ajal on süsteem ametis enese võimul hoidmisega ning tihtilugu selleks kogu energia lähebki.

Eestis on selle ratta analoogina kasutatud väljendit erakondlik toiduahel. Üks legendaarseimaid toiduahelaid on Reformierakonna oma. Kõik justkui teavad selle olemasolust ning aeg-ajalt kistakse ajakirjandusse ka selle toiduahela elemente. Siis, kui keegi ahelast on ikka väga saamatu või ahne. Halvemal juhul mõlemat.

No näiteks Tallinna sadama eksjuhi juhtum. Muidugi ei saa üle ega ümber erakondliku toiduahela juures Keskerakonnast. Ei lähe vist üle kuu-kahe mööda, mil ei tuleks esile mõnd korruptiivse sisuga episoodi, mil ei ilmneks seost Keskerakonnaga. Viimane suurem selline ämber oli seoses Deniss Boroditšiga, kes on jõudnud olla Keskerakonnas, siis Reformierakonnas ning nüüd kutsutud Keskerakonna poolt Tallinna ühistransporti kureerima.

Kureerinud on ta nii hästi, et on tekkinud järjekordsed korruptiivsed pilved asutuse kohale. Praegu ei ole Boroditš küll ühegi erakonna liige, kuid seda enam on huvitav jälgida sündmuste kulgu. Silmas peab pidama asjaolu, et Boroditši eelkäija samas asutuses lahkus ametist just nimelt korruptsiooniskandaali tagajärjel.

EKRE on aastaid kirunud Reformierakonna ja Keskerakonna toiduahelat. Kevadel said nad ka Toompeal võimule. Ja vaikselt-vaikselt on hakatud oma toiduahelat ehitama.

Veelgi ilmekam näide erakondlikust toiduahelast on see, mis toimub Tartu linnavalitsuses. Valitud linnavolikogu on kinnitanud ametisse linnapea (Reformierakond) ja hulga abilisi ehk abilinnapäid (Reformi- ja Keskerakonnast). Sest ega nii suurt linna nagu Tartu suuda üks isik juhtida. Ikka on tarvis veel viit võimekat inimest.

Ka näiteks New Yorgi linnapead abistab viis abilinnapead. New Yorgis on elanikke kergelt üle 8,6 miljoni. Tartus see-eest alla 100 000.

Aga tagasi toiduahela juurde. Praegu Monica Ranna ümber toimuv on arvatavasti talle endale kui halb unenägu, mis ei taha lõppeda. Samas on see kõrvaltvaatajale veel suurem košmaar: puudub igasugune läbipaistvus ja loogilisus. Kõik ikka erakonna hüvanguks. Ranna tõi erakond Tartusse abilinnapeaks. Teisest Eesti otsast. On siiani Keskerakonna hinnangul oma tööga hakkama saanud. Etteheiteid ei ole, kuid amet tuleb maha panna, sest erakond nõuab!