Jan-Ander Kundla: keskkonna kujundamisel on noortel head ideed

Küsitlusele vastas nädala jooksul sada noort vanuses 12–33, peamised levitamise kanalid olid sotsiaalmeedia ja mõne kooli õppesüsteem. Uurisin, kust noored üldse saavad infot neid puudutava kohta, ja oli muidugi uurimatagi selge, et sotsiaalmeedia on peamine. Tõhusalt toimib ka noortekeskuste ja koolide teavitustöö.

Kuna meil kõigil on oma arvamus asjadest, siis see kehtib ju noortegi puhul, kelle hääl ei ole veel kahjuks väga kuuldav. Seevastu on neil säravad mõtted ja ideed, mis on alati olnud väärtus omaette.

Vastustest joonistus välja, et kesine ühistransport ja loodushoiu liig vähene tähtsustamine teevad enim muret. Näiteks prügi aitaksid paremini sorteerida läbimõeldud prügikastid. Need peaksid olema linnukindlad. Kuidagi peaksid meeleparanduseni jõudma ka kalamehed, kes Emajõe kaldaid prügistavad.

Kurdeti ka huvitegevuse kättesaadavuse üle. Näiteks, et ekstreemspordi huvialaringe napib. Mõnes linnaosas skate-parke ju on, kuid siiski tuntakse puudust ühistest treeningutest, mis liidaks noori ja innustaks neid sportima, mis on tervisele hea. Noored soovivad rohkem jalgpalliväljakuid, kuna neid on veel liiga vähe ja olemasolevate graafikud on täis. Tänavakorvpalli mänguplatse annab tikutulega otsida. Kõige sellega saaks kohalik omavalitsus tegeleda ning eelarves raha leida.

Ma loodan, et enne 2024. aastat, mil Tartu kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit, suudetakse nende teemadega tegeleda, et noorte uuenduslikud ideed saaksid kõlapinda.

Kuna meil kõigil on oma arvamus asjadest, siis see kehtib ju noortegi puhul, kelle hääl ei ole veel kahjuks väga kuuldav.

Tartu positiivse poole pealt toodi esile suvel alustanud ja populaarseks osutunud rattaringlus. Olen ka ise palju kordi kasutanud uudseid rendirattaid ja pean tõdema, et see on keskkonnasäästlikum kui iga päev autoga tööle sõita, pealegi on hoiustamiskohad kesklinnas väga heades asukohtades.

Samuti on noored rahul, et Tartus on palju rohealasid, kus lähedaste ja sõpradega piknikut pidada ning aastaaegade vaheldumine on looduse värvides ilmekas. Seepärast peab linn jätkama toetavat suhtumist rohealadesse ning Tartu reliikviate Supilinna ja Karlova miljöö säilitamist.

Tartu saavad noored alates 14. eluaastast osaleda kaasava eelarve hääletusel. Kuid küllap oleks noortel veelgi rohkem kogukonnale öelda ja anda.

Seda küsitlust innustas mind tegema just see, kuidas saaks noorte arvates muuta elukeskkonda veel paremaks. Et ühistranspordis on puudusi ka suviste ümberkorralduste järel, tajuvad nooredki selgesti. Vastustest selgus, et need, kes õpivad kesklinnast kaugemal, ei saa enam pikemate pauside ajal keskuses lõunal käia. Samuti ei hõlma sõiduplaan kõiki soovitud piirkondi, näiteks Varikul on bussiliiklus kesine

Võiks olla öine bussiliiklus kella ühe ja viie vahel, see vähendaks noorte inimeste liikumist pimedatel tänavatel ja suurendaks turvalisust. See on täiesti mõistetav tudengite ja täisealiste noorte puhul, kes nädalavahetustel käivad pidutsemas ja kauem väljas soovivad olla.

Politseipatrulle peaks tänavatel rohkem olema. Patrullid ka kesklinna kõrvalistemates piirkondades, nagu näiteks turutagune ja Pirogovi plats, lisaksid turvatunnet, sest just seal tekitab alaealiste käitumine probleeme ja tarbitakse keelatud aineid.

Märgiti ka seda, et ehk võiks kuni 18-aastastele olla ühistransport tasuta või lausa kõigile linlastele. Tallinnas ju on ja ka maakonnaliinidel saab sõita tasuta. Miks siis Tartus bussisõidu eest maksma peab?

Probleemina nimetati kitsaid kõnniteid. Kui vaadata talvist linnapilti, siis tekitab küsimust küll, et kus need jalakäijad turvaliselt peaksid kõndima. Kitsaste tänavate äärde on pargitud autod ja lumerohkel talvel polegi kojameestel lund kuhugi lükata. Probleemi lahenduseks käidi välja mõte luua rohkem parkimisplatse, et autod ei laiutaks tänaval.