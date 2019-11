Tartus on alanud kammermuusika festival, mille kohta võib öelda, et väike, aga tubli. Kaks kontserti on ära olnud, kaks on ees. Kindlasti tasub valmis olla sel reedel saksa kultuuri instituudis asetleidvaks lõppkontserdiks, mil publiku ette seab end Tartu muusikaelu pärliks saanud trio ehk Vlad Campean viiulil, Olja Raudonen tšellol ja Tanel Joamets klaveril.