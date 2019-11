Võimlas alustanud ju-jutsu sportlane võidutseb Austraalias

Simson proovis BJJi treeninguid esimest korda 2014. aasta jaanuaris Tartu spordiklubis Võimla. «Valisin BJJi, sest tajusin, et see on minu jaoks kõige põnevam spordiala,» ütles Tõll Simson, kes on lõviosa oma teadmistest saanud Eesti esimese musta vöö omanikult Martin Aedmalt.

BJJis tähistavad sportlase arengut viis vöötaset: valge, sinine, lilla, pruun ja must. Sinise vöö teenis Simson 11 kuuga, mõne aasta jooksul pärjati ta mitmel korral Eesti meistriks ning 2016 võitis Simson Berlin Open No-gi võistlusel kergekaalus hõbeda. Aasta hiljem oli käes lilla vöö.

Treenib parimatega

2017. aastal otsustas Simson, et tahab ju-jutsule pühenduda. Aedma kutsus ta Soome treeningutele. Mõeldud, tehtud. «Martin ongi minu jaoks Eesti BJJ-meister, kelle juures hakkasin treenima kohe pärast baaskursust. Ta ei ole õpetanud mulle üksnes tehnikaid,» rääkis Simson.

«Tunnen Tõlli ligi viis aastat ja mäletan, kuidas ta alguses kasutas võrdlemisi naljakaid tehnikaid,» muigas Aedma. Treeneri sõnul jääb Eesti tase Euroopas pigem keskmiseks ning julgematel sportlastel tulebki sageli mujale minna.

Simsoni üks parimaid tulemusi on seni 2017. aasta Soome lahtiste meistrivõistluste kuld. «See on mu ainuke suurema võistluse kuld. See oli mu lilla vöö debüüt. Hõbe on alati tore, aga kuld on fookus,» ütles Simson.

Mulle on tähtis tõestada endale, et olen antud vöö vääriline, ütles Tõll Simson.

Pruuni vöö teenimine nõudis kaks rasket aastat Aedma õpipoisina. «Mäletan, kuidas Martin mulle Soomes pruuni vöö ümber sidus. Läks tubli kuu aega, kui ise ka lõpuks seda uskuda suutsin,» meenutas Simson.

Kui Soome ennast ammendas, avanes uks Austraalias. «Siin on väga põnev ju-jutsu­skeene,» ütles Simson. «Leidsin siin ägeda klubi, kust mul on väga palju õppida,» lisas ta. Treeninguid on viis-kuus korda nädalas, kuid ilma treenerita. «Minu klubis on palju kõrgel tasemel võistlejaid ning treeningud pole juhendatud. Lepime ise aja kokku, harjutame ning õpime erinevaid liigutusi ja strateegiad,» rääkis Simson.

Must vöö on veel puudu, aga see pole praegu oluline. «Tahan tõestada endale, et olen antud vöö vääriline,» ütles ta.

Kodu südames

BJJiga tegelemine on õpetanud vaatama inimesi teise pilguga. «Jälgin huviga nende pingutusi erinevatel aladel ja oskan neid nüüd hinnata,» ütles Simson.

Oma koduklubil hoiab ta samuti silma peal. «Võimlas treenib väga palju minu sõpru, kellele hoian pöialt. Eesti BJJ-skeene jääb mulle alati südamelähedaseks,» sõnas Simson.

Aedma tõdes, et distantsilt on sportlast juhendada keeruline. «Sel alal mängib paljuski rolli tunnetus, mida on raske sõnadega edasi anda,» selgitas ta ja kinnitas, et musta vööd ei saa ette ennustada, see sõltub sportlase pidevast arengust. Simson treenib samas klubis koos oma kaalu musta vöö Euroopa meistri ja teiste tipptasemel võistlejatega.

Sel aastal võitis Simson hõbeda IBJJF Pan Pacific No-gi võistlusel nii oma kaalukategoorias kui ka avatud kaalukategoorias, teenis Pan Pacific Gi võistlusel pronksi ning topeltkulla Sydney avatud meistrivõistlustel. «Kui keegi oleks mulle neli aastat tagasi öelnud, et ma võistlen ju-jutsus sellise tasemega võistlustel, ei oleks ma teda uskunud,» ütles Simson. «Olen elu parimas vormis: suurem, tugevam, painduvam ja osavam kui kunagi varem.»