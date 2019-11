Orienteerujad tegid sügisel ülikoolilinnale ringi peale

Sügispäevakute üks korraldaja Dora Uibo ütles, et kui teistel ringidel sai kaasosaleja pealt spikerdada, siis labürindis see võimalik polnud. «Seal oli korraga mitukümmend inimest koos ja tuli ennast proovile panna. Labürindi ehitamiseks lasime käiku kõik lennukad ideed,» rääkis ta.

Päevakulised rääkisid, et Tartu põnevate nurgataguste avastamine on treeninguna huvitav. «Päevak on ka hea motivatsioon, et isegi halva ilmaga trenni minna,» ütles Kaspar Kala.