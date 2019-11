Euroraha võib robotid Tartu tänavatele ja parkidesse valla lasta

Tallinnas toimetavad Starshipi kullerrobotid juba kolmandat aastat inimestele toitu koju, pealinlased on nendega harjunud, tänavatel vuravad valged kuuerattalised nutikuubikud ei paku enam suurt huvi. Tartu tänavatel robotid ei sõida, aga nüüd on tärganud lootus, et ka heade mõtete linn kuulub peatselt pealinna kombel edasijõudnute hulka. Koostööpartnerid on olemas, tarvis on kuut miljonit eurot.