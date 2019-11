Tartu abilinnapea ähvardamises ei tuvastatud kuritegu

Tellijale

Lõuna ringkonnaprokurör Tatjana Tamm teatas, et 80-aastane naine helistas abilinnapeale, et avaldada rahulolematust Ranna käitumise suhtes. «Mõlemad olid telefonikõne ajal emotsionaalsed ja vaidlesid mõlema jaoks olulisel teemal,» selgitas Tamm kirjalikult vahendatud teates. «Eakas naine rääkis vaidluse käigus, et inimese halvad teod tasuvad lõpuks talle endale kätte, ning rääkis abilinnapeale loo enda tuttavast ja tema lähedasest, mida kannatanu tõlgendas tapmisähvardusena enda lähedase suhtes. Eaka naise sõnul ei onud tema eesmärk kelleski hirmu tekitada, vaid ta püüdis abilinnapealt endale olulise probleemi kohta aru pärida ja teda manitseda.»