Rahvusatlase esitlusel Tartus näidatakse Eesti riigi kartograafilist iseseisvusdeklaratsiooni

Kui rahvusraamatukogu näitusel sai tutvuda atlases sisalduvate kaartide suuremõõtmeliste reproduktsioonidega, siis Tartu esitlusel on võimalus vaadata 1920. aastal ilmunud unikaalset Eesti kaarti, mida nimetatakse Laidoneri kaardiks. Seda võib pidada Eesti riigi kartograafiliseks iseseisvusdeklaratsiooniks, sest sellega sooviti maailmale näidata noore vabariigi asukohta ja piire. Kaardi muudavad haruldaseks selle servadele hariliku pliiatsiga kirjutatud märkused, mille autor on Johan Laidoner.

Rahvusatlas on valminud Tartu ülikooli geograafide ja Regio kaardimeistrite koostöös. Atlases on ligikaudu 500 ajaloolist ja tänapäevast kaarti, mis tutvustavad Eesti loodust, kultuuri, ajalugu ja eluolu. Kaardid on koondatud 36 teemapeatükiks, milles käsitletakse muu hulgas Eesti piiri kujunemist, kliimat, eestlaste päritolu, haridust, rahvaluulet ja religiooni.