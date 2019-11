Milleks meile «W»

Tellijale

Lavastus ei takerdu faktidesse ega püüagi tõele truu olla. Nii on lavastaja Ain Mäeots end justkui vabastanud kohusetundest mineviku ees ning selle võrra andnud rohkem vabadust mängule ja kujutlusvõimele. See ei tähenda, et ta oleks ajaloolise materjaliga lugupidamatult ümber käinud. Koomiline võttestik seab kahtluse alla ajaloolised tõsiasjad ja õpitud tõed ning näitab, et realism ei olegi tingimata vajalik rääkimaks lugu, mis võiks vaatajale korda minna.